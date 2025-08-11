सूरत : चैंबर की महिला शाखा ने विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा ने गुरुवार, 7 अगस्त, 2025 को विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। समृद्धि, नानपुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने स्तनपान के स्वास्थ्य, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व पर विस्तृत जानकारी दी।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि स्तनपान माँ और शिशु के बीच एक अटूट बंधन बनाता है, और यह अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। चैंबर की महिला विंग की अध्यक्ष मयूरीबेन मेवावाला ने इस बात पर जोर दिया कि स्तनपान सिर्फ माँ की ही नहीं, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अमीबेन या‌ज्ञिक ने बताया कि शिशु के पहले छह महीनों के लिए माँ का दूध ही एकमात्र पूर्ण और प्राकृतिक पोषण का स्रोत है। यह शिशु के शारीरिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है।

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. केतन भराडवा ने कहा कि माँ का दूध आसानी से पच जाता है और इसमें मौजूद पोषक तत्व बच्चे की जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। सुश्री रचना दलाल ने समाज में फैली भ्रांतियों को दूर कर स्तनपान को बढ़ावा देने की बात कही।

कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए, जिनके माध्यम से उपस्थित महिलाओं को स्तनपान का महत्व समझाया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला उद्यमियों और समाजसेवियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर चैंबर के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला और कमलेश या‌ज्ञिक, महिला विंग समिति सदस्य, महिला उद्यमी प्रकोष्ठ की सह-अध्यक्ष रोशनीबेन टेलर, महिला उद्यमी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष अल्पाबेन मद्रासी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रामकृष्ण सावंत ट्रस्ट, सूरत पीडियाट्रिक एसोसिएशन, अदानी फाउंडेशन सहित कई अन्य संस्थाओं ने सहयोग किया।