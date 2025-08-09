सूरत : लाजपोर जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार

सूरत। पूरे देश के साथ-साथ सूरत की लाजपोर जेल में भी इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही जेल के बाहर बहनों की लंबी कतारें लगी थीं, जो अपने कैदी भाइयों को राखी बाँधने का इंतज़ार कर रही थीं।

जैसे ही बहनों को अपने भाइयों से मिलने दिया गया, जेल परिसर का माहौल भावनाओं से भर गया। जब बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो कई कैदियों की आँखों में आँसू आ गए। यह पल उन सभी के लिए बेहद भावुक था। इस दौरान ऐसे कैदी भी थे, जिनकी बहनें नहीं थीं, उन्होंने भी इस पावन त्यौहार की खुशी में भाग लिया।

इस खास आयोजन ने कैदियों को अपने परिवार से जुड़ाव महसूस करवाया। लाजपोर जेल के साथ-साथ गुजरात की अन्य जेलों, जैसे जामनगर, महिसागर और अमरेली में भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिला, जहाँ भाई-बहन के पवित्र रिश्ते ने जेल के माहौल को प्रेम और अपनेपन से भर दिया।