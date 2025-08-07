लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : उधना स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 6 अगले 45 दिनों तक बंद, कई ट्रेनें प्रभावित

7 अगस्त से मेगा ब्लॉक घोषित, कई ट्रेनें सूरत स्थानांतरित; यात्रियों से अपडेट चेक करने की अपील

सूरत। पश्चिम रेलवे ने उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 की ऊँचाई बढ़ाने के लिए 7 अगस्त 2025 से 45 दिनों का मेगा ब्लॉक घोषित किया है। इस दौरान प्लेटफार्म नंबर 6 पूरी तरह बंद रहेगा और वहां आने-जाने वाली ट्रेनों को अन्य प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्लेटफार्म नंबर 6 का उद्घाटन इसी वर्ष जनवरी में हुआ था, लेकिन होली और गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों को इसकी कम ऊँचाई के कारण असुविधा का सामना करना पड़ा था। यात्रियों की लगातार शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन ने सुधारात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है।

पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के अनुसार, 5 अगस्त से प्लेटफार्म की ऊँचाई बढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका है।

ब्लॉक के दौरान उधना में समाप्त होने वाली कई ट्रेनों का संचालन सूरत स्टेशन से किया जाएगा:

  • 19001 – विरार-सूरत एक्सप्रेस

  • 22827 – पुरी-उधना एक्सप्रेस

  • 69170 – नंदुरबार-उधना मेमू

  • 12935 – बांद्रा टर्मिनस-उधना इंटरसिटी एक्सप्रेस

  • 69178 – नंदुरबार-उधना मेमू

पहले प्लेटफार्म नंबर 6 से चलने वाली ट्रेनों का संचालन अब प्लेटफार्म 2, 3, 4 या 5 से किया जाएगा।

प्रभावित ट्रेनें:

  • उधना-दानापुर एक्सप्रेस

  • उधना-पुरी एक्सप्रेस

  • उधना-बनारस एक्सप्रेस

  • उधना-पालघर मेमू

  • भुसावल और नंदुरबार की ओर जाने वाली ट्रेनें

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपनी यात्रा से पहले प्लेटफार्म और समय की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही, ब्लॉक अवधि के दौरान रेलवे स्टाफ के साथ सहयोग बनाए रखने की भी सलाह दी गई है।

यह कार्य भविष्य में यात्रियों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, जिससे प्लेटफार्म की ऊँचाई में सुधार के बाद चढ़ने-उतरने में सुविधा होगी।

