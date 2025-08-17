लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत में जुए के अड्डे पर फ़िल्मी अंदाज़ में छापा

पुलिस टीम मज़दूर बनकर टेंपो से पहुँची, 7 जुआरी रंगे हाथों गिरफ्तार

सूरत। शहर में अपराध पर लगाम कसने के लिए सूरत पुलिस लगातार नए-नए तरीके अपना रही है। इसी क्रम में उमरा पुलिस ने एक अनोखा ऑपरेशन चलाते हुए मगदल्ला गाँव के ओवारा इलाके में चल रहे जुए के अड्डे पर फ़िल्मी अंदाज़ में छापा मारा।

आम तौर पर छापेमारी के लिए पीसीआर वैन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार पुलिस ने रणनीति बदल दी। पुलिसकर्मी मज़दूरों का वेश धारण कर एक टेंपो में घटनास्थल पर पहुँचे और मौके पर जुआ खेल रहे आरोपियों को चौंका दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई में 7 जुआरी रंगे हाथों पकड़ लिए गए और उन्हें उसी टेंपो में बैठाकर थाने ले जाया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में जयंती राठौड़, संकेत कुमार पटेल, शाश्वत पटेल, खेमिल पटेल, सुधीर पटेल, नीरव पटेल और विशाल पटेल शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से कुल ₹52,600 की नकदी जब्त की, जिसमें से ₹40,600 आरोपियों के पास से और ₹12,000 जुए के दांव से बरामद हुए।

इस फ़िल्मी अंदाज़ की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस की इस चालाकी भरी कार्यवाही से यह साफ़ संदेश गया है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सूरत पुलिस हर बार नए और कारगर तरीके अपनाने को तैयार है।

