सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने शुक्रवार को देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस सरसाणा स्थित सम्हति परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया। ध्वजारोहण समारोह में बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यापारी और चैंबर पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने ध्वजारोहण के बाद सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दीं और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा आज भारत विश्व में व्यापार के लिए स्वतंत्र है। हमें नए पड़ाव पार करने हैं और देश को विश्व की तीसरी महाशक्ति बनाने के लिए सभी को आर्थिक सिपाही बनकर योगदान देना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से किए गए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा देश के लिए ऐतिहासिक है। दिवाली तक इन सुधारों के लागू होने से टैक्स का बोझ कम होगा, सुविधाएँ बढ़ेंगी और एमएसएमई उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। चैंबर ने प्रधानमंत्री की इस पहल का स्वागत किया।

समारोह के दौरान प्रभात फेरी और बाइक रैली भी निकाली गई, जिसने स्वतंत्रता दिवस का उत्साह और बढ़ा दिया। अध्यक्ष मद्रासी ने गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कपड़ा नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे उद्योगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने शहीद सैनिकों को नमन किया, वहीं मानद मंत्री बिजल जरीवाला ने कार्यक्रम का संचालन किया।

इस अवसर पर तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितीश मोदी, पूर्व अध्यक्षों, समूह अध्यक्षों, प्रबंध समिति के सदस्यों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया।