सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में भव्य तिरंगा यात्रा

सूरत। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सूरत के न्यू सिविल अस्पताल में देशभक्ति के माहौल में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तिरंगा साड़ियाँ और सफ़ेद कपड़े पहनकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस समारोह में अस्पताल में भर्ती मरीजों ने भी राष्ट्रीय गौरव के इस पर्व में हिस्सा लिया।

तिरंगा यात्रा के दौरान सूरत शहर भाजपा संगठन अध्यक्ष परेशभाई पटेल ने कहा कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि भारत अब चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन रहा है, जहाँ दुनिया भर के लोग गुणवत्तापूर्ण इलाज के लिए आ रहे हैं। यह यात्रा देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य को दर्शाती है।

नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि आज का भारत कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। वैज्ञानिक उन्नति, तकनीकी विकास, शिक्षा, वैश्विक व्यापार और अब हमारा सपना 'विश्वगुरु भारत' है। हमें इतिहास से सीखना होगा कि एकता और अखंडता हमारे सबसे बड़े हथियार हैं।

तिरंगा यात्रा में शहर भाजपा संगठन के अध्यक्ष परेशभाई पटेल, रोज़ी ग्रुप के नेता पारसभाई शाह, नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला, टीबी और चेस्ट विभाग की प्रमुख डॉ. पारुल वडगामा, सरकारी नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. इंद्रावती राव, नर्सिंग अधीक्षक जिगिषा श्रीमाली, आरएमओ शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. केतन नायक, नर्सिंग एसोसिएशन के नीलेश लाठिया, जगदीश बुहा, वीरेन पटेल, चेतन अहीर, बिपिन मेकवान, संजय परमार और विभोर चुग के साथ नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी, हेड नर्स और स्टाफ नर्स मौजूद थे।