सूरत

सूरत वृद्धा आश्रम के मंदबुद्धि पुरुषों और महिलाओं के हाथों भूमि पूजन

श्री गणेश भगवान के आगमन से पूर्व केसरिया गणेश समिति ग्रुप द्वारा आयोजित

सूरत के पर्वत पाटिया क्षेत्र स्थित सूरत महानगर पालिका पार्टी प्लॉट (सीएनजी पंप के पीछे, रुद्रमणि एवेन्यू के सामने) में श्री गणेश भगवान के आगमन से पूर्व केसरिया गणेश समिति ग्रुप द्वारा भव्य भूमि पूजन का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर समिति के सभी गणेश भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गणेश भक्तों ने बताया कि आगामी 17 अगस्त को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापना की तैयारियों के तहत यह भूमि पूजन संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भूमि पूजन के साथ स्थल की साफ-सफाई और सजावट से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की। इस आयोजन की विशेष बात यह रही कि वृद्धा आश्रम के मंदबुद्धि पुरुषों और महिलाओं के हाथों पूजन कराया गया। इसके पश्चात भोजन प्रसाद का वितरण किया गया।

केसरिया गणेश समिति ग्रुप के अध्यक्ष पिंटू सिंह के साथ आशुतोष पटेल, बृजेश पाल, पिंटू पाल, रमेश सिंह ठाकुर, मेहुल नारोला, तरुण रावल, युवराज सिंह वाघेला, अमित गजेरा, संजय सिंह राजपूत, योगेश जयसवाल, सूरज सिंह और लाल बहादुर सिंह कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

