सूरत : एनटीपीसी कवास और सूरत सिटी पुलिस के संयुक्त प्रयास से थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए विशेष रक्तदान शिविर

एनटीपीसी कवास में सूरत सिटी पुलिस के सहयोग से थैलेसीमिया पीड़ित रोगियों की मदद के लिए विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मानवीय पहल का मुख्य उद्देश्य उन रोगियों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना था, जिन्हें नियमित अंतराल पर इसकी आवश्यकता होती है।

शिविर का आयोजन एनटीपीसी कवास के अपर महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) संजय कुमार मित्तल और डीसीपी जोन–6 राजेश परमार की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में एसीपी दीप वकील, थाना प्रभारी (हजीरा) वी.एल. परमार, एनटीपीसी कवास के अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) संजीत कुमार मिंज, अपर महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं) विनीत गुप्ता, सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट एस.के. सोनकरिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सूरत सिटी पुलिस ने डॉक्टर, बेड, पैथोलॉजिस्ट और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की।

डीसीपी राजेश परमार ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस आयुक्त अनुपम गहलोत के मार्गदर्शन में सूरत सिटी पुलिस ने यह पहल शुरू की है, ताकि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर तीन माह में आवश्यक रक्त समय पर मिल सके। उन्होंने एनटीपीसी कवास के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

संजय कुमार मित्तल ने सूरत सिटी पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि विद्युत उत्पादन में अग्रणी होने के साथ एनटीपीसी सामाजिक दायित्वों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है और भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी कार्यों में सहयोग जारी रखेगा।

रक्तदान शिविर में सूरत पुलिस, एनटीपीसी कवास के अधिकारी-कर्मचारी, सीआईएसएफ के जवान और ठेका कर्मियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। समीप स्थित नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे शिविर को और बल मिला।