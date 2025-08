सूरत में प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ को बढ़ावा देने हेतु होगा मंथन

सूरत शहर सहित दक्षिण गुजरात में उद्योग धंधों के विकास के लिए और उनको ग्लोबल स्तर का बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के इको सिस्टम की आवयकता रहती है। जिससे उद्योग के विकास के लिए ज़रूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, इसी उद्देश्‍य को लेकर सूरत की अग्रणी एडवाइजरी फर्म कुम्भट एडवाइज़र के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीज़न द्वारा उद्योग के विकास के लिए महवपूर्ण पूंजी निवेश, वितीय संसाधन और विश्च स्तरीय प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने हेतु एक पूरा इको सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे उद्योगपतियों को जरूरी वित्तीय सुविधा और फंड उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके तहत कुम्भभट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग द्वारा एक मंथन कार्यक्रम “Profit to Wealth Creation: Scaling Businesses with Private Equity and IPO” का आयोजन दिनांक 2 अगस्त शनिवार को शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, डुमस स्थित अवध यूटोपिया में किया गया है।

जिसमें के पी ग्रुप के संस्थापक और सीएमडी फ़ारूख़ पटेल प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ से जुटाए गए फंड से मिली सफलता की जानकारी शेयर करेंगे और नुवामा प्राइवेट इक्विटी के हेड प्रणव पारिख प्राइवेट इक्विटी फंड की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा साथ में आईआईएफएल के हेड निपुण गोयल उद्योगपतियों को आईपीओ द्वारा फंड जुटाने की पूरी प्रकिया और उसके लिए जरूरी तैयारी की जानकारी साझा करेंगे।

इस कार्यक्रम में सुरत सहित पूरे देश के विविध क्षेत्रों के अग्रणी उद्यमी और व्यवसायी शामि ल होंगे।

“प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ से जुटाए गए फंड द्वारा ही सुरत के उद्योग का विकास और विस्तार संभव है और सुरत की कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर ले जाने के लिए कुम्भट एडवाइजर का इन्वेटस्मेंट बैंकिंग डिवीज़न महवपूर्ण भूमिका निभाएगा !”

— नीरज कुम्भट, सीएमडी , कुम्भट एडवाइज़र