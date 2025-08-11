सूरत : यूको बैंक ने आयोजित किया तीसरा ‘एमएसएमई, कृषि एवं संसाधन कार्निवल’

सूरत। यूको बैंक के अंचल कार्यालय सूरत द्वारा सोमवार, 11 अगस्त 2025 को 'एम.एस.एम.ई., कृषि एवं संसाधन कार्निवल' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना था।

इस कार्निवल में यूको बैंक के महाप्रबंधक (एमएसएमई) प्रेमशंकर झा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इनके अलावा, दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्य के. बी. पिपालिया और अंचल प्रमुख नीरज दापोरकर भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर, सूरत शहर की सभी शाखाओं के एमएसएमई और कृषि ऋण के ग्राहकों ने भाग लिया। महाप्रबंधक प्रेमशंकर झा ने ग्राहकों को संबोधित करते हुए बैंक द्वारा चलाई जा रही एमएसएमई, कृषि और अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम के अंत में, कई ग्राहकों को उनके ऋण के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए।