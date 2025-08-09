सूरत : वराछा सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन स्नेहमिलन, राजनीतिक नेताओं संग आध्यात्मिक संदेश

ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज़ के वराछा सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राजनीतिक नेताओं के लिए स्नेहमिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु स्मृति के साथ हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलन से इसका विधिवत उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर वराछा सेवा केंद्र की संचालिका बी.के. तृप्तिबेन, भाजपा उपाध्यक्ष (सूरत) लक्ष्मणभाई कोराट, वार्ड नं. 4 के अध्यक्ष भाई सूर्यकांतभाई, वार्ड नं.15 के अध्यक्ष केतनभाई इटालिया, सुसंस्कार दीप युवा मंडल के अध्यक्ष भाई कालुभाई शेलडिया, कमांडेंट डॉ. प्रफुलभाई शिरोया (लोक दृष्टि चक्षु बैंक एवं रेड क्रॉस ब्लड सेंटर), भाई मफतभाई शिरोया और सिक्सन समिति सदस्य भाई विनोदभाई गजेरा उपस्थित रहे।

मुख्य उद्बोधन में ब्र. कु. तृप्तिबेन ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहा कि यह पर्व चार प्रकार की सुरक्षा का संदेश देता है, मानसिक स्थिति, संस्कार, स्वभाव और संबंधों की सुरक्षा जिसका आधार केवल मेडिटेशन है। उन्होंने राजयोग के अभ्यास द्वारा सभी को शांति का अनुभव भी कराया।

सूरत के मेयर दक्षेशभाई मावाणी ने अपने संबोधन में सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के अंत में बी.के. तृप्तिबेन ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को परमात्मा के घर की पवित्र राखी बांधी और सौगात भेंट की। इसके पश्चात सभी ने पवित्र ब्रह्माभोज ग्रहण किया।

कार्यक्रम का संचालन ब्रह्माकुमारीज़. कृपालिबेन ने किया। इस मौके पर विभिन्न वार्डों के कॉरपोरेटर, वार्ड अध्यक्ष, महिला मोर्चा तथा युवा मोर्चा के प्रमुखों की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन का माहौल श्रद्धा और सौहार्द से भर गया।