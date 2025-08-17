सूरत रिंग रोड स्थित जे.जे.ए.सी. मार्केट में 79वां स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण

सूरत। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सूरत रिंग रोड स्थित जे.जे.ए.सी. मार्केट परिसर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मार्केट के प्रधान मोतीभाई प्रेम जानी, कोषाध्यक्ष महेंद्र पाल खुराना, कार्यकारिणी सदस्य उपेन्द्र मोढ, शिवकुमार एवं उत्तम चदानी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देशभक्ति के नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा।