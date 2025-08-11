सूरत में सम्पन्न हुआ बाड़मेर माहेश्वरी समाज का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह

सूरत में रहने वाले बाड़मेर के माहेश्वरी परिवारों का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह रविवार 10 अगस्त 2025 को ननसाड गांव स्थित श्री सीताराम फार्म हाउस में बड़े उत्साह और उमंग के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरी जीवनशैली के बीच आयोजित यह स्नेह मिलन सभी के लिए प्रेरणादायक और रोचक अनुभव साबित हुआ।

दिनभर चले इस कार्यक्रम में समाज की परंपराओं और मान्यताओं पर चर्चा के साथ ही बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। परिचय सम्मेलन ने परिवारों को एक-दूसरे को जानने और पहचानने का सुनहरा अवसर दिया।

आयोजन समिति के सदस्य सत्यनारायण कपूरीया ने बताया कि सूरत में बसे बाड़मेर माहेश्वरी समाज के अधिकांश प्रतिष्ठित परिवार कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हैं। आधुनिक व्यापार पद्धति और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच व्यवसायिक व्यवहार को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ, जो सभी के लिए प्रेरणादायक अनुभव रहा।

कार्यक्रम का समापन ‘गरवी गुजरात’ की पहचान, गरबा नृत्य के आयोजन के साथ हुआ। सभी परिवारों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और हर वर्ष इस तरह का भव्य स्नेह मिलन आयोजित करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।