सूरत : ज़िम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री और शीर्ष सचिवालय प्रतिनिधिमंडल का दो दिवसीय दौरा

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निमंत्रण पर, ज़िम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति माननीय जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. सी.जी.डी.एन. चिवेंगा 'जीसीजेडएम', ज़िम्बाब्वे के कैबिनेट मंत्रियों और शीर्ष सचिवालय प्रतिनिधिमंडल के साथ 22 से 23 अगस्त, 2025 तक सूरत दौरे पर रहेंगे।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष  निखिल मद्रासी ने कहा कि ज़िम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति सहित प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे के दौरान सूरत में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों और नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेगा।

विशेष रूप से, वे कृषि (एपीएमसी), डेयरी (सुमुल), हीरा उद्योग, वस्त्र उद्योग, खनन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र (सौर) और विभिन्न औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे।

22 अगस्त 2025 को, ज़िम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति सहित प्रतिनिधिमंडल एपीएमसी, कपड़ा कारखाने और सुमुल डेयरी का दौरा करेगा। अगले दिन, 23 अगस्त को, वे शिक्षा, हीरा और सौर उद्योग का दौरा करेंगे।

इसके अलावा, 24 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल कृषि, कपड़ा और ऊर्जा मंत्रालय (एमओए) का दौरा करेगा और 23 अगस्त 2025 को शाम 5:00 बजे सूरत के सरसाना स्थित प्लैटिनम हॉल में चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यापार के अवसरों और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के अवसरों के आदान-प्रदान के संबंध में 'चलो ज़िम्बाब्वे' कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ज़िम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति सूरत के उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों से सीधे संवाद करेंगे।

यह कार्यक्रम सूरत के व्यापार और उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक निर्यात और व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने हेतु महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें सूरत के विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों, व्यापारियों और नेताओं से उपस्थित होने का अनुरोध है।

