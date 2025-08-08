यूनिवर्सल टेक्सटाइल मार्केट: सूरत का उभरता हुआ गारमेंट और फैब्रिक हब

सूरत रिंग रोड की प्राइम लोकेशन पर स्थित सालबतपूरा क्षेत्र में यूनिवर्सल टेक्सटाइल मार्केट आज सूरत के कपड़ा व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। लगभग आठ वर्ष पूर्व स्थापित इस मार्केट में कुल 414 दुकानें हैं, और यह गारमेंट्स, फैब्रिक साड़ियाँ, तथा हैवी वर्क आइटम्स के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

मार्केट का संचालन बिल्डर द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी दैनिक देखरेख की जिम्मेदारी किशोर मोदी और राजू भाई संभालते हैं। लोकतेज से विशेष बातचीत में किशोर मोदी ने बताया कि वे इस मार्केट में "सोनल प्रिंट्स" के नाम से व्यापार करते हैं, जो साड़ियों के होलसेल कारोबार में एक प्रतिष्ठित नाम है। उनका व्यापार सम्पूर्ण भारत में फैला है, जिसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र के व्यापारी उनसे जुड़े हुए हैं। वे फिलहाल ऑफलाइन व्यापार में सक्रिय हैं।

किशोर मोदी ( सोनल प्रिंट्स)

हितांश फैब्रिक के संचालक दिलीप मिश्रा ने बताया कि वे पिछले 8 वर्षों से मार्केट में फैंसी फैब्रिक और हैवी वर्क आइटम के होलसेल व्यापार से जुड़े हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी मिश्रा आज देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, राजस्थान और अमरावती तक अपना व्यापार फैला चुके हैं। वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से व्यापार करते हैं और डायरेक्ट और एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों से जुड़े हुए हैं।

दिलीप मिश्रा ( हितांश फैब्रिक संचालक )

मार्केट में व्यापारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रवेश एवं प्रमुख क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों के लिए विशेष पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे खरीदारी का अनुभव सुगम और सुरक्षित बनता है।

यूनिवर्सल टेक्सटाइल मार्केट न केवल सूरत, बल्कि सम्पूर्ण भारत के गारमेंट एवं फैब्रिक व्यापारियों के लिए एक भरोसेमंद केंद्र बनकर उभरा है। इसकी सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और व्यापारी नेटवर्क इसे कपड़ा व्यापार के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाते हैं।