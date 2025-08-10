सूरत : राष्ट्रप्रेम में रंगा शहर निकली भव्य तिरंगा यात्रा, उमड़ा जनसैलाब

सूरत। स्वतंत्रता दिवस 2025 के जश्न के तहत, सूरत नगर निगम ने रविवार, 10 अगस्त को शाम 6 बजे एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। वाई जंक्शन से शुरू हुई यह यात्रा 2 किलोमीटर चलकर लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर समाप्त हुई।

इस भव्य यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और अन्य नेता शामिल हुए। यह यात्रा शहरवासियों के लिए एक राष्ट्रीय उत्सव जैसा था, जिसमें समाज के हर वर्ग के हजारों लोग उमड़ पड़े।

यात्रा में 20 बैंड, झाँकियाँ और कलाकार देशभक्ति के गीत गाते और रंगारंग प्रस्तुतियाँ देते हुए चल रहे थे। रास्ते में 12 अलग-अलग मंच बनाए गए थे, जहाँ विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झाँकियाँ देखने को मिलीं। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण नगर निगम के मार्शल थे, जो डेढ़ किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर चले, जिसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

सुरक्षा के लिए, पूरे रास्ते में पुलिस की आठ प्लाटून, सीआईएसएफ के जवान और 100 ई-बाइक तैनात थीं। साथ ही, प्रतिभागियों के लिए चिकित्सा दल, पानी और पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई थी।