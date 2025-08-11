सूरत में मटकी फोड़ कार्यक्रम की तैयारियाँ पूरी, 28वें साल में प्रवेश करेगा गोविंदा उत्सव

सूरत। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियाँ शहर में जोरों पर हैं। इस साल सूरत शहर गोविंदा उत्सव समिति अपने 27 साल पूरे कर 28वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। समिति के अध्यक्ष गणेशभाई सावंत ने बताया कि मुख्य मटकी फोड़ कार्यक्रम शनिवार, 16 अगस्त को शाम 4:30 बजे भागल चार रास्ता पर आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों और दिवंगत गोविंदा सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रगान होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल करेंगे।

मुख्य आकर्षण और पुरस्कार

भागल की मुख्य मटकी: आर.के. स्पोर्ट्स क्लब, रुद्रपुरा द्वारा फोड़ी जाएगी, जिन्हें 11,000 रुपये और एक ट्रॉफी दी जाएगी। संयोजक के रुप में सिध्दि स्पोर्टस क्लब अडाजण को 5100 रुपये का पुरस्कार और ट्रॉफी दिया जायेगा।

25 वर्षीय समूह की मटकी: निर्वाण अखाड़ा, बेगमपुरा को 11,000 रुपये और एक ट्रॉफी मिलेगी।

महिला समूह की मटकी: जय भवानी महिला मंडल, खपाटिया और आर.के. स्पोर्ट्स क्लब महिला मंडल, रुद्रपुरा द्वारा फोड़ी जाएगी। दोनों को 11,000-11,000 रुपये और एक-एक ट्रॉफी दी जाएगी।

सबसे ऊँची मटकी: केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल के पौत्र रणवीर जिग्नेशभाई पाटिल की ओर से सबसे ऊँची मटकी फोड़ने वाले मंडल को 51,000 रुपये नकद और एक ट्रॉफी दी जाएगी।

इस साल सूरत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 143 गोविंदा मंडलों को परमिट फॉर्म दिए गए हैं, जो पिछले साल के 136 मंडलों से अधिक है। समिति ने सभी शहरवासियों को इस उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।