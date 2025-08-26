लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : चैंबर ने स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत पालन-पोषण पर कार्यशाला आयोजित की

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वास्थ्य श्रृंखला के अंतर्गत पालन-पोषण पर कार्यशाला का आयोजन रविवार, 24 अगस्त, 2025 को सुबह 10:30 बजे समृद्धि, नानपुरा, सूरत में किया, जिसमें डॉ. स्वाति विंचुरकर, डॉ. दीपा पटेल और डॉ. केतन भरडवा ने विस्तृत जानकारी प्रदान की।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि चैंबर विभिन्न समाजोपयोगी विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है। पालन-पोषण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा दिया गया मार्गदर्शन निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और इसके माध्यम से समाज के लिए एक योग्य नागरिक का निर्माण होता है।

डॉ. स्वाति विंचुरकर ने संतुलित पालन-पोषण के बारे में बताते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों का संतुलित व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालने के बजाय, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी क्षमताओं को उजागर किया जाना चाहिए।

डॉ. दीपा पटेल ने किशोर पालन-पोषण पर जानकारी देते हुए कहा कि किशोर बच्चों के साथ व्यवहार करते समय अभिभावकों को विशेष संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। चूँकि इस उम्र में बच्चों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तेज़ी से होते हैं, इसलिए उन्हें समझना, उचित मार्गदर्शन प्रदान करना और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना आवश्यक है।

डॉ. केतन भरडवा ने मीडिया साक्षरता और खाद्य साक्षरता पर जानकारी देते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों को मीडिया के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन इसका सही उपयोग कैसे किया जाए, यह समझना आवश्यक है। अभिभावकों को बच्चों को सही और गलत सूचना स्रोतों के बीच का अंतर समझाना चाहिए और उन्हें संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खान-पान की आदतें और मीडिया का प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर सीधा प्रभाव डालता है।

चैंबर की जन स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष डॉ. पारुल वडगामा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। समिति के सह-अध्यक्ष डॉ. राजन देसाई ने कार्यशाला का संचालन किया और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। कार्यशाला में उपस्थित अभिभावकों ने प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान किया।

