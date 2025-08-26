लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सिरवी समाज ट्रस्ट सूरत का 38वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न

नई कार्यकारिणी का गठन, समाज सेवा की शपथ और आगामी पुरस्कार वितरण समारोह की घोषणा

सिरवी समाज ट्रस्ट सूरत का 38वां वार्षिक सम्मेलन सोमवार को समाज भवन में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतर्गत शाम को सत्संग का आयोजन भी हुआ। 

इस अवसर पर उपसचिव संजय राठौड़ ने बताया कि अगले दो वर्षों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। चुनाव अधिकारी एवं सचिव भंवरलाल भायल की देखरेख में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। सर्वसम्मति से हेमाराम पंवार को अध्यक्ष, महेंद्र राठौड़ को उपाध्यक्ष, भंवरलाल भायल को सचिव, सीए पूनमचंद परिहार को उपसचिव, हेमराज मुलेवा को कोषाध्यक्ष तथा डायाराम सोयल को सहकोषाध्यक्ष चुना गया।

नव-निर्वाचित पदाधिकारियों ने माता जी की आरती के साथ समाज भाव से सेवा करने की शपथ ली। मीडिया प्रभारी पेमाराम सोयल ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन समाजबंधुओं ने बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाया।

सम्मेलन के दौरान यह भी घोषणा की गई कि 31 अगस्त 2025, रविवार को प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में दानदाताओं का भी विशेष योगदान रहेगा। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व पदाधिकारी और समाज के विभिन्न मंडल बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

