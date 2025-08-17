सूरत : सहकार भवन, सूरत में वराछा को-ऑपरेटिव बैंक ने मनाया 79वां स्वतंत्रता दिवस

गुजरात के अग्रणी सहकारी बैंक, वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा 79वां स्वतंत्रता दिवस सहकार भवन, सरथाणा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बैंक के उप महाप्रबंधक सुरेशभाई काकड़िया ने सदस्यों, खाताधारकों और सामाजिक नेताओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एजीएम शैलेशभाई भूत, एजीएम बिपिनभाई चोवटिया समेत बैंक के कई कर्मचारी भी मौजूद रहे।

बैंक के अध्यक्ष भवानभाई नवापरा ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भारत आज रक्षा और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी शक्ति का परिचय दे रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया।

बैंक के महाप्रबंधक विट्ठलभाई धनानी ने कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं और उप महाप्रबंधक सुरेशभाई काकड़िया ने सभी का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का समापन सहायक महाप्रबंधक शैलेशभाई भूत के आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।