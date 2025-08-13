लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : सुमुल डेयरी के अध्यक्ष मानसिंहभाई पटेल 'इफको सहकारी रत्न' से सम्मानित

मंत्री कुंवरजीभाई हलपति ने किया सम्मान; पटेल ने कहा- यह पुरस्कार 2.50 लाख सदस्यों को समर्पित है

सूरत : सुमुल डेयरी के अध्यक्ष मानसिंहभाई पटेल 'इफको सहकारी रत्न' से सम्मानित

सूरत। सोनगढ़ के महाराजा अग्रसेन भवन में एक समारोह के दौरान सुमुल डेयरी के अध्यक्ष मानसिंहभाई पटेल को 'इफको सहकारी रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान उन्हें जनजातीय विकास, श्रम एवं रोजगार, और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कुंवरजीभाई हलपति की अध्यक्षता में सोनगढ़ तालुका की दुग्ध समितियों, सेवा सहकारी समितियों और व्यारा चीनी मिल के सदस्यों द्वारा दिया गया।

मंत्री कुंवरजीभाई हलपति ने मानसिंहभाई की सराहना करते हुए कहा, "40 साल से भी ज्यादा समय से सहकारिता क्षेत्र में काम कर रहे मानसिंहभाई सहकारिता के सच्चे रत्न हैं।" उन्होंने कहा कि एक आदिवासी किसान के रूप में जीवन शुरू करने वाले मानसिंहभाई ने महुवा और व्यारा शुगर मिल के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और आज वह सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं।

मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में सभी दुग्ध समितियों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएँगे।

सम्मान के बाद, मानसिंहभाई पटेल ने कहा कि उन्हें मिला 'इफको सहकारी रत्न' पुरस्कार सुमुल के 2.50 लाख सदस्यों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि सुमुल डेयरी अपनी 100 रुपये की कमाई में से 84 रुपये सीधे दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को देती है। 250 लीटर दूध से शुरू हुई यह डेयरी आज 1 लाख 40 हज़ार पशुपालकों के 22 लाख लीटर दूध को संसाधित करती है। उन्होंने कहा कि सुमुल डेयरी ने दक्षिण गुजरात में एक सफल सहकारी मॉडल के रूप में लाखों परिवारों का विश्वास जीता है।

इस अवसर पर तापी जिला भाजपा अध्यक्ष सूरज वसावा, विधायक जयरामभाई गामित और मोहनभाई कोंकणी, सुमुल डेयरी के निदेशक जयेशभाई पटेल और भरतसिंह सहित कई अन्य सहकारी नेता और सदस्य मौजूद थे।

