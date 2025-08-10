सूरत : 40 साल बाद खुला इच्छापुर रेलवे चौराहा गेट, हजीरा के लोगों को मिली राहत

सूरत। हजीरा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही माँग आखिरकार पूरी हो गई है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल और विधायक संदीपभाई देसाई ने चोर्यासी तालुका के इच्छापुर रेलवे चौराहा गेट का उद्घाटन कर 40 साल से बंद पड़ी सड़क को फिर से खोल दिया।

इस अवसर पर वन मंत्री मुकेशभाई पटेल ने कहा कि इस सड़क के खुलने से मोरा, दामका, भटलाई, सुंवाली, राजगरी, जूनागाम, वांसवा, हजीरा और डूंगरी सहित हजीरा कांठा क्षेत्र के 9 गाँवों के निवासियों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि इस सड़क के बंद होने से लोगों को भारी ट्रैफिक और दुर्घटनाओं की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

उन्होंने कहा कि यह सड़क खुलने से भारी वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी, खासकर रात के समय। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे विभाग, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और सूरत नगर निगम के सहयोग से इस जनसमस्या का समाधान हुआ है।

इस उद्घाटन समारोह में चोर्यासी तालुका पंचायत अध्यक्ष तृप्तिबेन पटेल, संगठन महामंत्री किशनभाई पटेल, यातायात एसीपी मोइन शेख, इच्छापुर पीएसआई ए.सी. गोहेल और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।