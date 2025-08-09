सूरत : पंजाब एंड सिंध बैंक ने सूरत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व री-केवाईसी पर जागरूकता कैंप आयोजित किया

पंजाब एंड सिंध बैंक ने भारतीय पॉलिटेक्निक इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल हसबेंड्री में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और री-केवाईसी जागरूकता हेतु एक सेचुरेशन कैंप का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शुक्रवार 8 अगस्त 2025 को भारतीय पॉलिटेक्निक, पांजरापोल के पास, घोड़दौड़ रोड, सूरत में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में बैंक के कार्यकारी निदेशक राजीवा, महाप्रबंधक संजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय महाप्रबंधक विनोद पांडेय तथा उप महाप्रबंधक एवं जोनल मैनेजर राजेश मल्होत्रा उपस्थित रहे। उन्होंने अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के लाभ और प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा अधिक से अधिक लोगों को इनसे जुड़ने का आह्वान किया।

बैंक अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और बीमा का लाभ प्राप्त होता है, जबकि री-केवाईसी से इन लाभों की निरंतरता सुनिश्चित होती है। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, छात्रों और ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यकारी निदेशक राजीवा ने कहा कि भारत सरकार ने 2015 में इन योजनाओं की शुरुआत की थी और अब 10 वर्ष पूर्ण होने पर, आरबीआई के निर्देशानुसार केवाईसी अद्यतन कराना अनिवार्य है। इसी के तहत 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और अब तक लाभ से वंचित लोगों को जोड़ना है।

क्षेत्रीय महाप्रबंधक विनोद पांडेय ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक के माध्यम से अब तक करीब 50 करोड़ से अधिक लोग इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में और अधिक लोग जुड़कर सरकार की इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाएंगे।