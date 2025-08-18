सूरत : मशहूर के’स चारकोल रेस्टोरेंट में शर्मनाक घटना, महिला शौचालय में मिला हिडन कैमरा

सूरत । शहर के पिपलोद इलाके स्थित प्रसिद्ध के’स चारकोल रेस्टोरेंट में रविवार को एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज़ मामला सामने आया। महिला शौचालय के वेंटिलेशन ग्रिल में एक मोबाइल फोन छिपाकर महिलाओं की गुप्त रिकॉर्डिंग की जा रही थी। सतर्कता दिखाते हुए एक महिला ग्राहक ने मोबाइल पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस जांच में पता चला कि यह हरकत रेस्टोरेंट का सफाईकर्मी सुरेंद्र राणा (उम्र 30) कर रहा था। आरोपी पिछले दो सालों से रेस्टोरेंट में कार्यरत था और उसका छोटा भाई भी वहीं नौकरी करता है। उमरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से दो मोबाइल फोन और एक स्पाई कैमरे का हिस्सा बरामद किया है। आरोपी के फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो और गूगल हिस्ट्री भी मिली है।

घटना उस समय सामने आई जब एक महिला ग्राहक शौचालय में गई। उसकी नज़र ऊपर लगी वेंटिलेशन ग्रिल पर पड़ी, जहाँ एक मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग मोड में रखा हुआ था। महिला ने तुरंत शोर मचाया, जिससे रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और जांच में आरोपी सफाईकर्मी की संलिप्तता उजागर हुई।

रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में भी सुरेंद्र राणा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ से जासूसी कैमरे का आधा हिस्सा बरामद हुआ। मुख्य हिस्सा अब भी पुलिस की तलाश में है। इससे साफ़ है कि आरोपी मोबाइल फोन के साथ-साथ स्पाई कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहा था।

हम घटना की निंदा करते हैं और पुलिस जाँच में पूरा सहयोग करेंगे: के'स चारकोल

के'स चारकोल में सामने आई इस घटना के बाद, होटल प्रबंधन ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। होटल प्रबंधन ने कहा कि जो घटना सामने आई है, वह हमारे सिद्धांतों और मूल्यों के विरुद्ध है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधन, मालिक और हमारे परिवार भी इसी शौचालय का इस्तेमाल करते हैं।

हम पुलिस का पूरा समर्थन करते हैं और गिरफ्तार कर्मचारी की जाँच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराया है और अब प्रत्येक कर्मचारी की पूरी जाँच फिर से शुरू कर रहा है। हम अपने मेहमानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, हमने जाँच पूरी होने तक रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करने का भी फैसला किया है। हमारे मेहमानों की गोपनीयता और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम पहले से कहीं अधिक मज़बूत सुरक्षा उपायों के साथ अपने ग्राहकों का विश्वास बहाल करने का वादा करते हैं।