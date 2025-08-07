लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : रक्षाबंधन पर नगर निगम का तोहफ़ा, महिलाओं और बच्चों के लिए बस यात्रा रहेगी मुफ्त

9 अगस्त को BRTS और सिटी बसों में बहनों और 15 वर्ष तक के बच्चों को दी जाएगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा

सूरत : रक्षाबंधन पर नगर निगम का तोहफ़ा, महिलाओं और बच्चों के लिए बस यात्रा रहेगी मुफ्त

सूरत। सूरत नगर निगम ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शहर की महिलाओं और बच्चों को एक विशेष उपहार देने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक परिवहन समिति के अध्यक्ष सोमनाथ मराठे की सलाह पर, 9 अगस्त 2025 को BRTS और सिटी बसों में महिलाओं और 15 वर्ष तक के उनके बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है।

नगर निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, वर्तमान में सूरत शहर में 108 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड BRTS कॉरिडोर पर 13 मार्गों पर 363 बीआरटीएस बसें और 45 सिटी बस मार्गों पर 378 बसें संचालित हो रही हैं।

कुल मिलाकर, सूरत में 452 किलोमीटर में फैले रूट पर सार्वजनिक परिवहन सेवा सक्रिय है, जिससे प्रतिदिन 2 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हो रहे हैं।

रक्षाबंधन के दिन लागू होने वाली इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सुविधा बढ़ाना और पारिवारिक बंधन को सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत सभी महिलाएं अपने 15 वर्ष तक के बच्चों के साथ नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी।

नगर निगम ने शहर की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और रक्षाबंधन के पर्व को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार बनाएं। यह पहल न केवल महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देती है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है।

