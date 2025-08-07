लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : मायुम सूरत जागृति शाखा ने एयरपोर्ट पर मनाया रक्षाबंधन

सीआईएसएफ जवानों और पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, मिठाई खिलाकर दिया सम्मान

सूरत। मायुम सूरत जागृति शाखा ने इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व अनूठे अंदाज़ में मनाया। 7 अगस्त को शाखा की सदस्यों ने सूरत एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों, पुलिसकर्मियों और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को राखी बांधी।

इस अवसर पर सदस्यों ने सभी सुरक्षाकर्मियों को तिलक लगाया, राखी बांधी और उनका मुंह मीठा कराया। जवानों और कर्मचारियों को उपहार भी भेंट किए गए। इस पहल से सभी सुरक्षाकर्मी और अधिकारी काफी प्रसन्न और उत्साहित नज़र आए।

कार्यक्रम में मायुम सूरत जागृति शाखा की अध्यक्ष स्वाति चौधरी, संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला, पूर्व अध्यक्ष नीलम गोयल, उपाध्यक्ष सुनीता खेतान और अनीता जैन सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहीं।

सभी सदस्यों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया। शाखा की सदस्यों ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही ऐसे आयोजन सफल होते हैं।

