सूरत

झारखंड प्रवासी एकता मंच सूरत का गठन

समाज के सभी वर्गों को मिलेगा सहयोग, सेवा और एकजुटता का संदेश

गुजरात राज्य के सूरत शहर में बड़ी संख्या में रह रहे झारखंडी प्रवासियों को संगठित करने और उनके अधिकारों व हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से “झारखंड प्रवासी एकता मंच सूरत” का गठन किया गया। इस अवसर पर गोडादरा स्थित माउंटेन होटल में शाम 5 से 7 बजे तक एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

लोकतेज से जुड़े राजकुमार मंडल ने बताया कि यह संगठन पूरी तरह गैर-राजनीतिक होगा और इसमें सभी जाति-समुदायों के लोग सम्मिलित रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सूरत में झारखंडी प्रवासियों के लिए एक मजबूत और सशक्त संस्था की आवश्यकता है, जिससे उनकी पहचान और एकता बनी रहे।

इस बैठक में सर्वसम्मति से निम्न पदाधिकारियों का चयन किया गया जिसमें अध्यक्ष राजेश वर्मा, सचिव  शंकर यादव और उपाध्यक्ष के पद पर विक्की पंडित की नियुक्ति की गई और इस संगठन में कई सदस्यों की टीम का भी गठन किया गया। इस संगठन के मुख्य संयोजक राजकुमार मंडल हैं, जो पिछले 3 वर्षों से इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। 

उन्होंने बताया कि, "इस मंच का उद्देश्य प्रवासी झारखंडियों को एक साथ जोड़ना, उनकी एकता का प्रदर्शन करना, शोषण से मुक्ति दिलाना और समाजसेवा करना है।"  संस्था विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों की मदद करेगी। यदि सूरत में किसी प्रवासी की मृत्यु हो जाती है तो संगठन द्वारा शव को झारखंड ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी ताकि अंतिम संस्कार जन्मस्थान पर ही किया जा सके और परिजनों को घर पर अंतिम दर्शन मिल सके।

इस बैठक में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे जिनमें प्रमुख रूप से बीरेंद्र यादव, संजय यादव, होरिल राम,  रवींद्र वर्मा,  मनोज रजक, विनोद मंडल, रामदेव यादव, कृष्णा मंडल, नवीन, संतोष साहू, द्वारिका प्रसाद, दिनेश यादव, विनोद यादव, अरुण चौधरी, उमेश गज्जर राणा, कालेश्वर पंडित, विनोद पंडित, रामपाल ठाकुर, पिंटू, बबलू, सिकंदर पंडित, सुखदेव यादव, दशरथ वर्मा, ललन वर्मा,  दिनेश तुरी, चिंतामणि वर्मा, निर्मल मंडल,  दिनेश वर्मा, महेश वर्मा , अजीत भाई सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे।

बैठक के अंत में सभी उपस्थित जनों ने यह संकल्प लिया कि संगठन के माध्यम से झारखंडी प्रवासी की पहचान को सशक्त बनाया जाएगा और सेवा कार्यों को और गति प्रदान की जाएगी।

