AM/NS India और सूरत पुलिस ने 842 यूनिट रक्त एकत्रित किया, थैलेसीमिया पीड़ितों को मिलेगी मदद

सूरत : आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने सूरत पुलिस के साथ मिलकर अगस्त 18, 2025 को सफलतापूर्वक ‘मेगा ब्लड डोनेशन कैंप’ का आयोजन किया। हजीरा स्थित कंपनी के मुख्य संयंत्र एवं रेसिडेंसेज़ सहित कुल 9 स्थानों पर आयोजित इस अभियान से 842 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गुजरात में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से रक्त उपलब्ध कराना है।

इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन अनुपमसिंह गेहलोत (IPS), पुलिस आयुक्त, सूरत एवं संतोष मुंधड़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं डिप्टी CTO, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा AM/NS टाउनशिप के ‘संस्कृति हॉल’ में किया गया।

इस अवसर पर राजेश परमार (SPS), DCP, ज़ोन-6 एवं श्री दीप वकील, ACP-जे डिवीजन भी उपस्थित रहे। इसके अलावा पुलिस विभाग एवं AM/NS India के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

अनुपमसिंह गेहलोत, पुलिस आयुक्त, सूरत ने इस संयुक्त प्रयास की सराहना करते हुए कहा, यह विशेष पहल समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से उन बच्चों को मदद मिलेगी जो थैलेसीमिया के उपचार के दौरान नियमित रक्ताधान पर निर्भर हैं।

वर्षा ऋतु के दौरान डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों के रोगियों के लिए भी बड़ी संख्या में रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों के लिए AM/NS India द्वारा स्थान और सहयोग उपलब्ध कराकर रक्त एकत्रित करने का कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है।

इस अवसर पर संतोष मुंधड़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं डिप्टी CTO, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने कहा, हम इस सराहनीय कार्य के लिए सूरत पुलिस का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण अभियान में भागीदार बनना AM/NS India के लिए गर्व की बात है। हमारे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक आगे आकर इस पुण्य कार्य में सहभागिता की है। हम समाज की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं।

उद्घाटन के पश्चात् अनुपमसिंह गेहलोत, संतोष मुंधड़ा, राजेश परमार एवं दीप वकील सहित अन्य अग्रणी जनों ने AMNS टाउनशिप के संस्कृति हॉल के बाहर वृक्षारोपण भी किया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण के प्रति संयुक्त प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

यह ब्लड डोनेशन कैंप AM/NS India की पुलिस विभाग के साथ की गई सार्थक भागीदारी के माध्यम से समाज के स्वास्थ्य एवं कल्याण में आवश्यक योगदान देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।