मॉनसून में ग्रामीण स्वास्थ्य की ढाल बना वेदांता एल्युमिनियम का अभियान

मॉनसून में ग्रामीण स्वास्थ्य की ढाल बना वेदांता एल्युमिनियम का अभियान

भुवनेश्वर, अगस्त 14: वेदांता एल्युमिनियम, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक, ने ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में सामुदायिक कल्याण को मजबूत करने के लिए वर्षा ऋतु के दौरान लक्षित स्वास्थ्य पहलें शुरू की हैं। इन प्रयासों को कंपनी के सामुदायिक कार्यक्रमों के तहत मोबाइल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

1,500 से अधिक समुदाय के लोगों को मुफ्त मलेरिया जांच, लक्षणों की पहचान पर मार्गदर्शन और रोकथाम के उपाय जैसे स्वच्छता, मच्छरदानी का उपयोग और ठहरे हुए पानी को हटाना, उपलब्ध कराए गए। ये उपाय मौसमी बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, 80 स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के साथ पाँच गाँवों में मानसून तैयारी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें घर में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, साँप के काटने से बचाव के एहतियाती कदम और समय पर उपचार के लिए प्राथमिक उपचार जैसी बातें शामिल थीं, ताकि प्रतिभागियों को अपने परिवारों की रक्षा के लिए लागू करने योग्य जानकारी मिल सके।

वेदांता एल्युमिनियम ने रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों के 35 से अधिक दूरस्थ गाँवों में 20,000 से अधिक निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की हैं। पिछले दो वर्षों में 2,000 से अधिक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं, जिससे वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर किया गया है।

प्रत्येक मोबाइल हेल्थ यूनिट एक पूर्ण रूप से सुसज्जित चिकित्सा वैन है, जिसमें एक डॉक्टर, नर्स, लैब तकनीशियन और फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं। ये यूनिट स्वास्थ्य जांच, स्क्रीनिंग, ब्लड शुगर टेस्ट, आवश्यक दवाओं का वितरण और निवारक देखभाल पर नियमित जागरूकता सत्र आयोजित करती हैं।

वेदांता एल्युमिनियम के सीईओ राजीव कुमार ने कहा, “वेदांता एल्युमिनियम में, हम सक्रिय स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पहलें केवल मौसमी चुनौतियों का समाधान नहीं करतीं, बल्कि लंबे समय तक कल्याण को मजबूत करने, जागरूकता बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

मोबाइल हेल्थ यूनिट के माध्यम से, हम पहियों पर सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं लाते हैं और नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाकर स्वस्थ समुदायों के निर्माण में मदद करते हैं।”

समुदाय के सदस्य नबीन नायक ने कहा, “वेदांता द्वारा आयोजित जागरूकता सत्रों ने वर्षा ऋतु के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के प्रति हमारी समझ को काफी बढ़ाया है। इस ज्ञान से हम अपने परिवारों की रक्षा करने और रोकथाम के उपाय अपनाने के लिए सक्षम महसूस करते हैं।”

वेदांता एल्युमिनियम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सतत आजीविका, बुनियादी ढांचा, और जमीनी खेल एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। ये प्रयास कंपनी की इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि वह अपने परिचालन क्षेत्रों के भीतर और बाहर परिवर्तन ला रही है, और ओडिशा की समग्र प्रगति के लिए सामुदायिक योगदान की भावना को बढ़ावा दे रही है।

स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक हितधारकों के साथ मिलकर काम करके, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसकी पहलें ठोस सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें।

