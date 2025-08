GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को रास अल खैमाह, यूएई में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के EPC डेवलोपमेन्ट के लिए रू. 2,645 करोड़ के अनुबंध के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ

मुंबई (महाराष्ट्र), अगस्त 2: ईन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कंस्ट्रक्शन बिझनेस में अग्रणी कंपनी, GHV इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बीएसई – 505504) को राणा एक्ज़िम FZ-LLC (RAKEZ के साथ समझौते के तहत मास्टर डेवलपर), रास अल खैमाह, यूएई (राणा समूह) से EPC के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट का मूल्य लगभग 2,645 करोड़ रुपये है और इसके 90 दिनों के प्रारंभिक सेटअप और मोबिलाइज़ेशन अवधि को छोड़कर, 24 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है।

Highlights:-

• 24 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में 3:2 के अनुपात में बोनस इश्यू को मंज़ूरी दी गई।

• बोर्ड बैठक में 2:1 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट को भी मंज़ूरी दी गई।

• अधिकृत शेयर पूंजी को 16 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 66 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

• 30 जून, 2025 तक कंपनी में प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 73.98% है।

प्रतिष्ठित ऑर्डर का मूल्य AED 1,12,42,74,621 (One billion one hundred twenty four million two hundred seventy four thousand six hundred and twenty one AED) है, जो लगभग 2645 करोड़ रुपये है।

GHV ग्रुप के चेयरमैन, श्री जाहिद विजापुरा ने गर्व से कहा की, GHV ग्रुप से, हम "We Build Value" के सिद्धांत को लेकर सतत प्रयत्नशील है। हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सतत विकास और समय के साथ शून्य डिस्चार्ज सुविधाओं के साथ ग्रीन ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्रदान करने जैसी चुनिंदा मूल्यवर्धित परियोजनाओं को शुरू करके हमारे सिद्धांत की ओर निरंतर प्रयास कर रहे है। इस प्रतिष्ठित ऑर्डर के साथ, कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ रुपये को पार कर गई है और निकट भविष्य में कुछ और चुनिंदा प्रोजेक्ट ओप्शन्स पर काम जारी रखेगी।

हाल ही में, GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के डिरेक्टर बोर्ड ने 24 जुलाई 2025 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को 3:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। प्रत्येक 2 शेयरों के लिए तीन पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर। इसके अलावा, डिरेक्टर बोर्ड ने 2:1 के अनुपात में सब डिविझन/स्प्लिट को भी मंजूरी दी (10 रुपये अंकित मूल्य के 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपये प्रत्येक के 2 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा)। स्टॉक विभाजन का उद्देश्य शेयरों की लिक्विडिटी को बढ़ाना और कंपनी के शेयर बाजार में प्रवेश और खुदरा निवेशकों के लिए उन्हें और अधिक सुलभ बनाना है।

कंपनी बोर्ड ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को 16 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 66 करोड़ रुपये करने पर भी विचार किया और उसे मंजूरी दे दी, जो कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। कंपनी के शेयरधारकों ने 28 जून, 2025 को आयोजित अपनी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी जनरल मिटिंग में, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से प्रमोटर/प्रमोटर ग्रुप और नोन-प्रमोटर्स को तरजीही आधार पर परिवर्तनीय वारंट जारी करने को मंजूरी दी। 30 जून, 2025 तक GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी 73.98% है।

इस प्रोजेक्ट में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में एक अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन का निर्माण शामिल है।

