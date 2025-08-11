सूरत : लिंबायत विधायक संगीताबेन पाटिल ने सेवा कार्यों के साथ मनाया जन्मदिन

सूरत। लिंबायत की विधायक संगीताबेन पाटिल ने अपना जन्मदिन इस बार सेवा और समाजसेवा के कार्यों के साथ मनाया। उन्होंने ई-साइकिल, वॉकर, छोटे बच्चों के लिए खिलौने और फुटबॉल, दिव्यांगों को खाने की थाली-गिलास, तथा 100 से अधिक टीबी रोगियों को छह महीने तक चलने वाला अनाज और पोषण किट भेंट किया। इसके साथ ही बच्चों के लिए पौष्टिक आहार और 100 प्लेट-कटोरे-गिलास के सेट भी वितरित किए गए।

संगीताबेन ने बताया कि प्रधानमंत्री के “टीबी मुक्त भारत” के सपने को पूरा करने में योगदान देना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों और रोगियों के चेहरों पर खुशी देखना उनके लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा है।

टीबी विभागाध्यक्ष डॉ. पारुल वडगामा के अनुसार, यह पहली बार है जब 100 से अधिक टीबी रोगियों को एक साथ छह महीने के लिए खाद्यान्न किट दिए गए हैं। विधायक पाटिल हर साल सेवा कार्यों के माध्यम से अपना जन्मदिन मनाती हैं।

नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि विधायक का यह कदम गरीब, वंचित और पीड़ित वर्ग के लिए प्रेरणादायक है।

12 अगस्त को लिंबायत के नीलगिरि मैदान में 54 जरूरतमंद बच्चों को साइकिलें भेंट की जाएंगी। कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धारीत्रिबेन परमार, डॉ. केतन नायक, जिगिषा श्रीमाली, नीरजा पटेल, स्टेफी क्रिश्चियन सहित स्वास्थ्यकर्मी, नेता, परिवारजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।