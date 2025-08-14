लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : भगवान महावीर कॉलेज में भव्य जन्माष्टमी उत्सव, मटकी फोड़ और गरबा का आयोजन

छात्रों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया पर्व, भाईचारे और परंपरा का दिया संदेश

सूरत। भगवान महावीर विश्वविद्यालय से संबद्ध भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में आज, 14 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव में छात्रों ने पारंपरिक मटकी फोड़ कार्यक्रम और गरबा का आयोजन कर पूरे परिसर को उत्सव के रंग में रंग दिया।

आरती के बाद, एमबीए, एमसीए, आईएमबीए और आईएमसीए के छात्रों ने मिलकर उत्साहपूर्वक मटकी फोड़ का आयोजन किया, जिसने पूरे परिसर में जोश भर दिया। इसके बाद, सभी छात्र-छात्राओं ने पारंपरिक गरबा नृत्य कर उत्सव को और भी रंगीन और यादगार बना दिया।

इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों ने एक साथ मिलकर अपनी परंपराओं का सम्मान किया और भाईचारे का संदेश दिया। इस भव्य आयोजन ने छात्रों को अपनी संस्कृति से जुड़ने और एकजुटता महसूस करने का अवसर दिया।

