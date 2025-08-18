लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : सरस्वती महाविद्यालय में तीन दिवसीय 'अभिव्यक्ति-2025' सांस्कृतिक महोत्सव सम्पन्न

रचनात्मकता, तिरंगा यात्रा और अखंड भारत संकल्प दिवस के संकल्पों से गूंजा परिसर

सूरत : सरस्वती महाविद्यालय में तीन दिवसीय 'अभिव्यक्ति-2025' सांस्कृतिक महोत्सव सम्पन्न

सरस्वती महाविद्यालय में अभिव्यक्ति-2025 तीन दिवसीय महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। वाइब्रेंट स्टेज पर प्रतिभा, रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाया गया। महोत्सव के दौरान तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसने देशभक्ति का उत्साह और बढ़ा दिया।

14 अगस्त को भारत विकास परिषद, सूरत मेइन शाखा द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. स्वाति जोशी ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को अखंड भारत निर्माण हेतु संकल्पित किया। अतिथि के रूप में एसजीसीसीआई अध्यक्ष निखिल मद्रासी और फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम मौजूद रहे। परिषद की ओर से दोनों अतिथियों को समाज में उनके योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 

परिषद अध्यक्ष भावेश ओझा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए और जीवन में व्यायाम का विशेष महत्व है। इसके बाद 15 अगस्त को महाविद्यालय प्रांगण में आजादी का महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद, सूरत मेइन शाखा के अध्यक्ष भावेश ओझा, दक्षिण गुजरात प्रांत अध्यक्ष धरमेशभाई शाह, प्रांत कोषाध्यक्ष प्रद्युम्नभाई जरीवाला, जिला संयोजक विपुलभाई जरीवाला, दीपक डालमिया, सुबोध पुजारी और विकास भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

