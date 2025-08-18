सूरत : गंगाबेन पाटिल का जन्मदिन दिव्यांगों की मदद और स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित

सूरत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की धर्मपत्नी श्रीमती गंगाबेन पाटिल का जन्मदिन इस वर्ष भी जरूरतमंदों और दिव्यांगों की सेवा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उनके निवास पर दिव्यांगों को 1 ई-साइकिल और 3 ट्राइसाइकिल भेंट की गईं।

इस खास मौके पर सूरत के नई सिविल अस्पताल को भी एक महत्वपूर्ण भेंट दी गई। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग की ओपीडी से फिजियोथेरेपी-व्यायाम विभाग तक मरीजों, डॉक्टरों और कर्मचारियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए एक गोल्फ कार्ट प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में जीपीएससी द्वारा नियुक्त 200 नई स्टाफ नर्सों और 3 नर्सिंग अधीक्षकों का सम्मान किया गया, जिन्हें राष्ट्रीय ध्वज का फोटो फ्रेम भेंट कर प्रोत्साहित किया गया।

पाटिल परिवार 'जन सेवा ही प्रभु सेवा' के ध्येय वाक्य के साथ लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता है। हर साल गंगाबेन के जन्मदिन पर सिविल अस्पताल में फल, स्तनपान कराने वाली माताओं को किट और बच्चों को खिलौने बांटे जाते हैं। पिछले साल आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों में साड़ियां और पोषण किट भी वितरित की गई थीं।

सी.आर. पाटिल का कार्यालय कैंसर रोगियों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ रक्तदान शिविर और कोविड काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है। 'यूथ फॉर गुजरात' और 'छोटूभाई पाटिल' की टीम आपात स्थिति में भी रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहती है।

कार्यक्रम में नगर संगठन अध्यक्ष परेश पटेल, छोटूभाई पाटिल, यूथ फॉर गुजरात के अध्यक्ष जिग्नेश पटेल, मेडिकल फैकल्टी डीन डॉ. महेंद्रसिंह चौहान, सिविल अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. पारुल वडगामा, गुजरात नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल कड़ीवाला सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्टाफ नर्सें उपस्थित थीं।