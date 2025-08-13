सूरत में फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों को लूटने वाले युवक-युवती गिरफ्तार

सूरत । शहर के पाल इलाके में एक युवक और युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर राहगीरों से पैसे ऐंठते थे। आरोपी रात में लोगों को रोककर लाइसेंस और बाइक के दस्तावेज मांगते, और कमी मिलने पर थाने ले जाने की धमकी देते थे।

घटना बीती रात की है, जब पाल इलाके से गुजर रहे एक युवक को फेनिल नीलेशभाई पटेल और फुलसुम बानू शोयब इटावाला ने रोका। उन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए उससे पूछताछ शुरू की। शक होने पर युवक ने उनका पहचान पत्र और थाने का नाम पूछा, जिस पर दोनों भड़क गए और उसे पास की गली में ले जाकर थप्पड़ मार दिए।

युवक मौके से भागकर सीधे पाल थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया।

पाल थाने की इंस्पेक्टर शीतल शाह के अनुसार, “दोनों आरोपी बिना वर्दी और पहचान पत्र के लोगों को रोककर डराते थे। इनके पास केवल एक पुलिस का डंडा था। प्राथमिक जांच में दो अन्य लोगों के भी इनके शिकार होने की जानकारी मिली है। मामले की आगे जांच की जा रही है।”