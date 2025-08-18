लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने देशभक्ति के जोश और भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने देशभक्ति के जोश और भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया

सूरत, 15 अगस्त 2025 गर्व से भरे दिलों और देशभक्ति से चमकती आँखों के साथ, व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया। पूरा परिसर राष्ट्रीय गर्व के रंगों से रंग गया था, जिसमें तिरंगे की सजावट, प्रेरणादायक नारे और देशभक्ति गीतों की गूंज थी।

यह समारोह सम्मानित प्रिंसिपल, श्रीमती पुरविका सोलंकी के नेतृत्व में तिरंगा फहराने के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद सभी ने राष्ट्रीय गान भावपूर्ण तरीके से गाया। ऊँचा लहराता तिरंगा सभी में गहरा सम्मान, एकता और कृतज्ञता की भावना जागृत कर गया।

विद्यार्थियों ने एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य, भाषण और संगीत प्रदर्शन शामिल थे। पारंपरिक और विषयगत पोशाकों में सजे छात्र-छात्राओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा को जीवंत किया, उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया।

ऐतिहासिक आंदोलनों पर आधारित शक्तिशाली नाटकों से लेकर देशभक्ति गीतों पर ऊर्जा से भरपूर नृत्य प्रदर्शन तक, मंच भावनाओं, ऊर्जा और राष्ट्रीय गर्व से जीवंत था। युवा कलाकारों ने अपनी आत्मविश्वास, रचनात्मकता और मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

