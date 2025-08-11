सूरत : सीएमए सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर के दो छात्रों ने देश में मारी बाजी

सीएमए सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर के दो छात्रों ने इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें हंस जैन ने सीएमए फाइनल परीक्षा में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और छात्र सुजल सराफ ने सीएमए इंटरमीडिएट परीक्षा में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

भारतीय लेखाकार लागत प्रबंधन संस्थान (आईसीएमएआई) ने जून 2025 में सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा आयोजित की थी, जिसके परिणाम सोमवार 11 अगस्त 2025 को घोषित किए गए। सीएमए सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर के दो छात्रों ने इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणामों में कुल 6 छात्रों ने शीर्ष 50 में अपना स्थान प्राप्त किया है और सीएमए फाइनल परीक्षा परिणामों में पाँच छात्रों ने शीर्ष 50 में अपना स्थान बनाए रखा है। सीएमए इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम में छात्र सुजल प्रदीपभाई सराफ भारत में प्रथम स्थान पर हैं। जबकि सीएमए फाइनल परीक्षा के परिणाम में छात्र हंस जैन भारत में प्रथम स्थान पर हैं।

जून - 2025 टर्म सीएमए इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम (पाठ्यक्रम -2022) के परिणाम के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा में AIR रैंक प्रथम रैंक - सुजल सराफ, छठी रैंक - सचिन चौधरी, 18वीं रैंक - मितेश प्रजापति, 26वीं रैंक - अंशिका अग्रवाल, 27वीं रैंक- मुकुंद साबू एवं 44वीं रैंक - स्मृति अग्रवाल रहे।

इसके अलावा जून - 2025 टर्म सीएमए फाइनल परीक्षा परिणाम (पाठ्यक्रम -2022) एआईआर रैंक फाइनल परीक्षा परिणाम के अनुसार प्रथम रैंक - हंस जैन, 14वीं रैंक - सारथी चावला, 22वीं रैंक - हर्षित बगेरिया, 27वीं रैंक - हर्ष मेहता, 46वीं रैंक - विकल्प नाथानी रहे।

सीएमए सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए किशोर वाघेला ने सभी छात्रों को बधाई दी और इस पहले परिणाम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 579 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 96 विद्यार्थी पूर्णतः उत्तीर्ण हुए और 47 विद्यार्थी एकल समूह में उत्तीर्ण हुए। इसके अतिरिक्त, फाईलन परीक्षा में कुल 161 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और 40 विद्यार्थी पूर्णतः उत्तीर्ण हुए और 20 विद्यार्थी एकल समूह में उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार, फाइनल परीक्षा में कुल 37 प्रतिशत और इंटरमीडिएट परीक्षा में 25 प्रतिशत परिणाम दर्ज किए गए।

सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर की पश्चिमी भारत क्षेत्रीय पार्षद की नवनियुक्त उपाध्यक्ष सीएमए नेन्टी शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक सीएमएस सूरत दक्षिण गुजरात चैप्टर के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भारत में इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष भी, मैं दो विद्यार्थियों को देश में प्रथम आने के लिए बधाई देता हूँ। मैं सीएमए सूरत गुजरात चैप्टर के विद्यार्थियों को भविष्य में विभिन्न स्थानों पर अपना नाम रोशन करने की भी कामना करता हूँ।