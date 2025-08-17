सूरत : स्वतंत्रता दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच का रक्तदान शिविर

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच, पर्वत पटिया द्वारा 15 अगस्त को अर्चना एकेडमी स्कूल, मानसरोवर, गोडादरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रंजीत अग्रवाल ने जानकारी दी कि शिविर में समाजसेवियों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कुल 32 यूनिट रक्तदान किया। अनेक दानवीरों ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की।

इस अवसर पर मंच की ओर से हेमाराम चौधरी, राहुल अग्रवाल, ओमप्रकाश लेगा, प्रह्लाद शर्मा, मनीष अग्रवाल, रमेश शर्मा, नटवर चारण, नेमी चौधरी, मनीष चौधरी, शंकर राम लेगा, पुरकेश नेण, कानारा कागट और हर्षवर्धन पारिक उपस्थित रहे। गुजरात प्रांत की ओर से विशेष अतिथि राहुल बजाज एवं पंकज जालान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

मारवाड़ी युवा मंच पर्वत पटिया ने बताया कि संगठन सदैव समाजहित और सेवा कार्यों के लिए तत्पर है। इस रक्तदान शिविर से अनेक जरूरतमंद रोगियों को नई उम्मीद और जीवनदान मिलेगा।