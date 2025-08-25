सूरत : वेसू माहेश्वरी सभा का स्नेह मिलन समारोह धूमधाम से संपन्न

वेसू माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह रविवार 24 अगस्त 2025 को सिटी लाइट स्थित माहेश्वरी भवन में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में 400 से अधिक सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज करवाई।

समारोह में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने विभिन्न मनोरंजक खेलों और संगीतमय प्रस्तुतियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आकर्षक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संयोजन अरुण झंवर और चंद्रशेखर राठी द्वारा किया गया था। सभी अतिथियों के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार और भोजन की उत्तम व्यवस्था भी की गई।

सभा के अध्यक्ष ओमप्रकाश बिड़ला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सचिव दीपक काबरा ने बताया कि इस अवसर पर सभा के भामाशाहों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता और आपसी सौहार्द को और मजबूत करना था।

समारोह में मुरली सोमानी, सुरेश तोषनीवाल, पवन बजाज, अतिन बाहेती, महेश खटोड़, सुनील माहेश्वरी, राधाकिशन मूंदड़ा, हनुमान बाहेती, अनिल मनीयार, तुलसीराम हेड़ा, पूनम मालपानी, संजय लाहोटी, विवेक डोडिया, राजगोपाल बजाज, गिरिराज मोहता और सूर्यप्रकाश मेहता सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सामूहिक रूप से महाप्रसाद ग्रहण किया।