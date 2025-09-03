सूरत : वस्त्र मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति में चैंबर अध्यक्ष की नियुक्ति

सूरत। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र, परिधान और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए गठित राजकोषीय, बैंकिंग एवं ऋण हस्तक्षेप संबंधी समिति में दक्षिण गुजरात वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर (SGCCI) के अध्यक्ष निखिल मद्रासी या उनके प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त किया है। वहीं, इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) के अध्यक्ष करेंगे।

यह समिति वस्त्र, परिधान और हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े बैंकिंग, वित्त और ऋण से संबंधित मुद्दों पर केंद्र को सुझाव देगी। समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार है। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के सुझाव, टैरिफ सुधारों पर सिफारिशें, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को समय पर और सस्ते कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के उपाय, निर्यात वित्त के लिए अंतरराष्ट्रीय मॉडलों का अध्ययन और भारत में लागू करने के सुझाव।

वर्ष 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के वस्त्र निर्यात लक्ष्य की रणनीति तैयार करना, बैठक और रिपोर्टिंग। यह समिति हर 15 दिन में एक बार बैठक करेगी और चार सप्ताह के भीतर वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी।

इस समिति में SGCCI अध्यक्ष के साथ-साथ CII, AEPC, TEXPROCIL, CEPC और PDEXCIL जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।