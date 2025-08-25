सूरत :  निःशुल्क कैंसर जांच शिविर संपन्न, 168 लोगों ने लिया लाभ

मारवाड़ी युवा मंच, सूरत एवं रोटरी क्लब ऑफ सूरत तापी के संयुक्त प्रयास से रविवार, 24 अगस्त 2025 को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, अलथान के बैंक्वेट हॉल में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कैलाश हाकिम (अध्यक्ष-फोस्टा, श्री श्याम मंदिर), विजय चौमाल, जे.पी. अग्रवाल, विश्वनाथ पचेरिया, सुशील जिंदल और अजय अग्रवाल शामिल रहे।

शिविर में मौखिक कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) जांच, पैप स्मीयर, मैमोग्राफी और प्रोस्टेट कैंसर जैसी जांचें विशेषज्ञ डॉ. निकुंज विठलानी और उनकी टीम द्वारा की गईं। संदिग्ध मामलों को आगे की चिकित्सा हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। कुल 168 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया।

आयोजन के संयोजक अमित मस्करा, राजेश डालमिया, अभिषेक पाटोदिया और अक्षत खेतान ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समाज में जागरूकता लाना और समय पर जांच के महत्व को समझाना था।

इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश बिंदल, पूर्व अध्यक्ष रणजीत चौधरी, प्रकाश सुल्तानिया, अजय अग्रवाल, राहुल बजाज, वर्तमान अध्यक्ष गणेश अग्रवाल, सचिव अमित केडिया, कोषाध्यक्ष प्रभात जालान सहित समिति के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।

सेवा कार्य को सफल बनाने में मंच परिवार, रोटरी क्लब ऑफ सूरत तापी के सदस्य, संयोजकगण, कैंसर चेकअप बस टीम (रोटरी क्लब चिखली) और स्वयंसेवकों का योगदान सराहनीय रहा। “जल्दी पहचान ही बचाव है” के संदेश के साथ आयोजन का समापन हुआ।