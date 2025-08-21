सूरत : राणी सती मंदिर में भादी अमावस्या महोत्सव पर सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन

श्री शक्ति धाम सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री राणी सती दादी भादी अमावस्या महामहोत्सव की श्रृंखला में गुरुवार रात सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया।

श्री राम भक्त मंडल द्वारा रात्रि 7:30 बजे सिटी लाइट स्थित रानी सती मंदिर परिसर में संगीत की मधुर धुन और बजरंगबली के जयकारों के बीच सुंदरकांड पाठ की शुरुआत हुई। चौपाइयों “अति लघु रूप धरेहु हनुमाना…”, “पैठा नगर सुमिरी भगवाना…”, और “राम-राम तेही सुमिरन कीना…” के गान से श्रद्धालु हनुमानजी की महिमा में डूब गए।

पूरे मंदिर परिसर को इस अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया था। बीच-बीच में प्रस्तुत किए गए भजनों ने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार शाम 5 बजे भजन गायिका मनीषा अग्रवाल और अमित शेरेवाला भजन कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। शनिवार को सुबह 5 बजे धोक जात, दोपहर 2 बजे कुसुमलता झुनझुनवाला एवं बबीता अग्रवाल मंगल पाठ का वाचन करेंगी, जबकि रात 8 बजे राकेश अग्रवाल भजनों की प्रस्तुति देंगे।