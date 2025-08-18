सूरत : 25 करोड़ के हीरे और नकदी की सनसनीखेज चोरी, सीसीटीवी-डीवीआर भी गायब

सूरत। हीरा नगरी में मंदी के बीच उद्योग जगत को हिला देने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई है। कापोद्रा इलाके स्थित डी.के. एंड संस डायमंड कंपनी से चोर करीब 25 करोड़ रुपये के हीरे और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की गम्भीरता को बढ़ाते हुए तस्कर कंपनी का सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर भी साथ ले गए, ताकि चोरी का कोई सबूत न बचे।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, चोरों ने लगातार तीन दिन की सार्वजनिक छुट्टियों का फायदा उठाकर इस सुनियोजित चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने तिजोरी को काटने के लिए विशेष कटर का इस्तेमाल किया और उसमें रखे कीमती हीरे व नकदी निकाल ली।

घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस, अपराध शाखा, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे और जाँच शुरू की। पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक आशंका है कि इस बड़ी वारदात के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है।

सूरत के हीरा उद्योग में इस घटना ने भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस अब तस्करों की पहचान और गिरफ़्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।