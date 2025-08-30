लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत में राष्ट्रीय धाविका की सड़क हादसे में मौत,जिम जाते वक्त हुआ हादसा

नगर निगम के कचरा ट्रक की चपेट में आई 19 वर्षीय विधि कदम, चालक के पास केवल लर्निंग लाइसेंस

सूरत। शहर में आज (30 अगस्त) सुबह एक दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की धाविका विधि कदम की मौत हो गई। वह मोपेड से जिम जा रही थीं, तभी पनास इलाके में नगर निगम के कचरा ढोने वाले ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल विधि को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, विधि कदम मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थीं और वर्तमान में परिवार के साथ सूरत के पनास गाँव में रहती थीं। वह बी.कॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं और साथ ही भटार स्थित जिम में प्रशिक्षक का काम करती थीं।

रोज़ाना की तरह आज भी वह जिम जाने के लिए मोपेड से निकली थीं। घर के पास पनास कैनाल रोड की सर्विस रोड पर नगर निगम का तेज़ रफ़्तार ट्रक उन्हें टक्कर मार गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

विधि ने छोटी दौड़ों में कई बार राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया था और पुरस्कार भी जीते थे। पढ़ाई के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। परिवार में उनके माता-पिता और एक भाई हैं। पिता दर्जी का काम करते हैं, जबकि भाई फ़ूड कोर्ट चलाकर परिवार का सहारा बने हुए हैं।

इस हादसे के बाद खटोदरा पुलिस ने कचरा ट्रक के चालक 22 वर्षीय गिरीश अदार को हिरासत में ले लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वह केवल लर्निंग लाइसेंस पर नगर निगम का वाहन चला रहा था। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि बिना लाइसेंस के नगर निगम का वाहन चलाने की अनुमति कैसे दी गई।

विधि की असमय मौत से परिवार, खेल जगत और समाज में गहरा शोक है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

