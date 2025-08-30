श्री रामदेव पैदल संघ की 29वीं अलखधाम यात्रा धूमधाम से संपन्न

बाबा रामदेव के जयकारों से शनिवार को सलाबतपुरा स्थित रामवाड़ी के शंकर टेक्सटाइल मार्केट का परिसर गूंज उठा। श्री रामदेव पैदल यात्रा संघ के नेतृत्व में 29वीं पैदल अलखधाम यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

यात्रा की शुरुआत से पूर्व शंकर मार्केट प्रांगण में स्वागत-सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों का खेस पहनाकर अभिनंदन किया गया।

संघ के जगदीश कोठारी ने बताया कि इस मौके पर सांवर प्रसाद बुधिया, फोस्टा अध्यक्ष कैलाश हाकिम, माहेश्वरी युवा संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल भूतड़ा, उद्योगपति रामकुमार मूंधड़ा, विक्रमसिंह शेखावत, घनश्याम शर्मा, सज्जन महर्षि, पूनमचंद मूंधड़ा, विश्वनाथ पचेरिया सहित फोस्टा के अनेक डायरेक्टर एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

स्वागत समारोह के बाद श्रद्धालुओं का जत्था सहारा दरवाजा, अक्षर टाउनशिप, सारोली और कडोदरा होते हुए अलखधाम पहुंचा, जहां आरती एवं महाप्रसाद का आयोजन किया गया। देर शाम आमंत्रित कलाकारों ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं, जिसने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया।