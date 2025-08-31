सूरत : चोर्यासी विधानसभा क्षेत्र के 3 लाख नागरिकों को मिली बड़ी सौगात

सूरत। चोर्यासी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अब आय, निवास, क्रीमलेयर, वरिष्ठ नागरिक, राशन कार्ड समेत 12 प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए शहर तक नहीं जाना पड़ेगा। सचिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित जन सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है।

इससे पहले लोगों को प्रमाण पत्रों के लिए अठवालाइन्स स्थित सिंचाई भवन या नानपुरा बहुमाली केंद्र तक आना पड़ता था। ग्रामीणों की इस असुविधा को देखते हुए विधायक संदीप देसाई ने सांसद एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के समक्ष प्रस्तुति दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन और ज़िला प्रशासन के सहयोग से सचिन में यह सुविधा शुरू की गई।

30 अगस्त, शनिवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में महापौर दक्षेश मवानी, विधायक संदीप देसाई समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

विधायक संदीप देसाई ने बताया कि चोर्यासी विधानसभा दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सरकारी सेवकों, एससी/एसटी समुदाय, गैर-आरक्षित वर्ग और गरीब-मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। अब यह सभी सुविधाएँ सचिन में मिलने से लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे और अठवा-नानपुरा केंद्रों पर भार भी कम होगा।

जन सेवा केंद्र पर उपलब्ध 12 सेवाएँ मिलेगी। आय प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (गुजरात/केंद्र सरकार), निवास प्रमाणपत्र, गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र,वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, एसईबीसी प्रमाणपत्र, गैर-आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र, एससी/एसटी प्रमाणपत्र, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र, अन्य तैयार शपथपत्र आपूर्ति/राशन कार्ड संबंधी सभी सेवाएँ सचीन जनसेवा केन्द्र पर मिलेगी।

इस सुविधा का लाभ सचिन, उन, पारडी कनाडे, कंसाड, पाली, उबेर, तलंगपोर, कनकपुर, सोनारी, गभेणी और भेस्तान सहित 11 गाँवों के लगभग 3 लाख लोगों को मिलेगा।