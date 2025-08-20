सूरत : श्री राणी सती दादी भादी अमावस्या महामहोत्सव, भव्य फूलों से सजे दरबार में गूँजा मंगल पाठ

श्री शक्ति धाम सेवा समिति द्वारा बुधवार को आयोजित 34वां वार्षिकोत्सव एवं श्री राणी सती दादी भादी अमावस्या महामहोत्सव अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह आयोजन डुमस रोड एयरपोर्ट के पास वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के वाईपीडी हाल में दोपहर 12:15 बजे प्रारंभ हुआ।

महोत्सव की विशेषता यह रही कि इस बार राणी सती दादी के साथ शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण, श्याम बाबा, जीण माता, शाकंभरी माता, मनसा माता, धोली सती दादी, केड़ सती, चावो विरो सती, खेमी सती एवं छाजल अमरी सती सहित कुल 21 देवी-देवताओं के दरबार सुगंधित फूलों से आकर्षक ढंग से श्रृंगारित किए गए।

दरबार के समक्ष कोलकाता से पधारे पाठ वाचक सौरभ मधुकर एवं केशव मधुकर ने मंगल पाठ का वाचन किया। चौपाइयों और भजनों—“सकल काज पल में समरेंगे, जो नर तेरा ध्यान धरेंगे”—की गूंज से पूरा हाल भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। श्रद्धालु झूम उठे और ऐसा प्रतीत हुआ मानो बरखा रानी स्वयं भी दादी के चरण पखारने आई हों।

कार्यक्रम में नृत्य-नाटिका की प्रस्तुति ने भी श्रद्धालुओं को भाव-विभोर किया। आयोजकों ने जानकारी दी कि आगे का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। गुरुवार, शाम 7:30 बजे से सुंदरकांड पाठ एवं शुक्रवार, शाम 5:00 बजे से भजन-कीर्तन राणी सती मंदिर, सिटी लाइट में होगा।