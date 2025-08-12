पूज सिंधी पंचायत सूरत एवं साधु वासवाणी सेंटर सूरत के संयुक्त तत्वावधान में सत्संग का भव्य आयोजन

सूरत। पूज सिंधी पंचायत सूरत एवं साधु वासवाणी सेंटर सूरत के संयुक्त तत्वावधान में 13 अगस्त को घोड़दौड़ रोड स्थित पांजरापोल ट्रस्ट परिसर में शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रूह-रिहान सिंधी में भक्ति मय भजनों की मधुर प्रस्तुति सुप्रसिद्ध सुरीली गायिका काजल चंदरामाणी द्वारा दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन साधु वासवाणी मिशन, पुणे की आध्यात्मिक गुरु पूज्य दीदी कृष्णा कुमारी के पावन सान्निध्य में होगा।

सत्संग के प्रचार-प्रसार हेतु सूरत के बेसू क्षेत्र में सिंधी समाज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दीदी कृष्णा कुमारी ने कहा कि सूरत में पहली बार आयोजित हो रहे इस सत्संग में सिंधी समाज सहित विभिन्न समुदायों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन जीवन में प्रेम, करुणा और मानव सेवा जैसे उच्च आदर्शों को प्रोत्साहित करेगा तथा श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम सर्वसामान्य के लिए निःशुल्क और सभी के लिए खुला रहेगा।

पत्रकार परिषद में पूज सिंधी पंचायत सूरत के अध्यक्ष वासुदेव गोपलाणी, सचिव घनश्याम खट्टर, सूरत महानगर पालिका स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन अनिल गोपलाणी तथा सिंधी समाज क्लोथ एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेश लालवाणी सहित पूज्य दीदी कृष्णकुमारी उपस्थित रहीं।

अध्यक्ष हरेश लालवाणी ने बताया कि दीदी के प्रेरणादायी वचन समाज में सकारात्मकता और आत्मविश्वास का संचार करते हैं, साथ ही उनका सत्संग जीवन को नई दिशा प्रदान करता है।