सूरत

सूरत में सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य आगाज़

गुजरात की 130 टीमों और 1500 से अधिक छात्रों की भागीदारी, पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने किया उद्घाटन

सूरत शहर के अलथान क्षेत्र स्थित डी.सी. पटेल नवनिर्माण परिसर और सी.बी. पटेल स्पोर्ट्स परिसर द्वारा संचालित नंदूबा इंग्लिश अकादमी में सीबीएसई क्लस्टर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का उद्घाटन सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने किया।

इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में गुजरात राज्य की लगभग 130 टीमों और 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया है। सूरत के साथ-साथ अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा जैसे प्रमुख शहरों से आए प्रतिभागी छात्रों ने खेल भावना के साथ टूर्नामेंट में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह प्रतियोगिता 5 से 8 अगस्त तक अलथान क्षेत्र के आधुनिक सुविधाओं से युक्त इनडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। टूर्नामेंट का उद्देश्य विद्यार्थियों में टीम भावना, अनुशासन और खेल कौशल को बढ़ावा देना है।

उद्घाटन समारोह के दौरान पुलिस आयुक्त ने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पर प्रेरणादायक संबोधन भी दिया। आयोजकों ने इसे सफल बनाने के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की है और खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। टूर्नामेंट के दौरान विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विशेष मान्यता भी प्रदान की जाएगी।

