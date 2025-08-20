सूरत : अमेरिकी नागरिक सेवा प्रमुख की सूरत जिला बार एसोसिएशन को शिष्टाचार भेंट

सूरत। बुधवार, 20 अगस्त 2025 को दोपहर 2:30 बजे अमेरिकी नागरिक सेवा प्रमुख स्टेसी बा अपनी टीम के साथ सूरत जिला बार एसोसिएशन कार्यालय पहुँचीं और बार पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की।

इस दौरान उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से जुड़े बाल हिरासत मामलों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि हिरासत विवाद की स्थिति में बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए दोनों देशों के कानूनी पक्ष कैसे मिलकर कार्य कर सकते हैं, विशेषकर तब जब बच्चा अमेरिकी नागरिक हो और माता-पिता में से एक पक्ष अमेरिका से और दूसरा भारत से संबंधित हो।

बैठक में सूरत जिला बार एसोसिएशन के प्रभारी अध्यक्ष राकेशभाई चौहान, महासचिव चंद्रेशभाई पिपलिया, संयुक्त सचिव सात्विक पटेल, सीनियर एडवोकेट प्रीतिबेन जिग्नेश जोशी, केतन रेशमवाला, हितेश शिंगाला, जल्पेश पालड़िया, टीना शर्मा, हीरल पानवाला, कीर्तन साल्वे, शीला पटेल, नीता पटेल सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया।

कार्यक्रम के अंत में बार एसोसिएशन की ओर से अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधियों को धन्यवाद पत्र प्रेषित किया गया। साथ ही, एडवोकेट प्रीतिबेन जोशी और प्रभारी अध्यक्ष राकेशभाई चौहान ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया।